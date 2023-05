Incarichi extra, no a consulenze per generica assistenza giuridica o per sopperire a carenze organizzative dell'ente di Michele Nico

Non sono motivazioni idonee a identificare gli specifici obiettivi da conseguire









In tema di incarichi esterni, la consulenza affidata dal sindaco a un esperto per una generica assistenza giuridica riferita ad alcuni settori dell'ente locale non è idonea a identificare gli specifici obiettivi da conseguire con l'espletamento dell'incarico.

Inoltre, posto che nella Pa il ricorso agli incarichi esterni è consentito solo in casi eccezionali e con adeguata motivazione, al consulente non può essere conferito un incarico per sopperire a lacune di tipo organizzativo o funzionale esistenti...