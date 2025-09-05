Incontro Giorgetti-Province - Gandolfi (Upi): «Più investimenti in manovra»
Tra le questioni strategiche, perché determinanti per promuovere lo sviluppo locale, la necessità di prevedere nella legge di bilancio un piano triennale per l’edilizia scolastica
Prevedere nella prossima legge di bilancio per il 2026 misure finanziarie che sostengano le Province, ne valorizzino il ruolo chiave per lo sviluppo locale e accompagnino il percorso di revisione delle norme, a partire dal testo unico, indispensabile e urgente per assicurare a queste istituzioni un quadro ordinamentale chiaro.
È stata questa la richiesta avanzata dal Presidente di Upi Pasquale Gandolfi in un incontro con il Ministro dell’Economia e delle Finanze Gian Carlo Giorgetti, richiesto da ...
Le ultime verifiche sul conto annuale del personale
di Corrado Mancini e Patrizio Battisti - Rubrica a cura di Ancrel