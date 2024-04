Indennità a sindaci e amministratori locali, riaperta la procedura per certificare le spese sostenute dai Comuni

Riaperta la procedura telematica per la certificazione dell’onere sostenuto dai Comuni delle Regioni a statuto ordinario per l’incremento delle indennità di funzione da corrispondere ai sindaci e agli amministratori locali nell’anno 2022.

Per aderire alle richieste formulate da diversi Comuni ancora inadempienti o che hanno la necessità di modificare il certificato già presentato, si è provveduto a riaprire la procedura telematica, che sarà utilizzabile, per l’appunto, anche per integrare o modificare...