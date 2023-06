Infrastrutture: tra ferrovie e strade dal gruppo Fs lanciate e assegnate gare per 3,6 miliardi in 72 ore di Mau.S.

Sono 2 i miliardi per le nuove opere ferroviarie di Rfi e 1,6 i miliardi lanciati da Anas









Nuove opere e manutenzione: ammontano a oltre 3,6 miliardi di euro le gare assegnate e lanciate in sole 72 ore dal Polo Infrastrutture di Fs: dalla Roma-Pescara all'Anello di Palermo e la Potenza-Metaponto, dal collegamento tra la stazione di Bergamo e l'Aeroporto Orio al Serio al Corridoio plurimodale Adriatico Itinerario Maglie-Santa Maria di Leuca Ss 275. Più in dettaglio sono 2 i miliardi di euro per le nuove opere ferroviarie di Rfi, di cui è Ad Gianpiero Strisciuglio, e 1,6 i miliardi lanciati...