Anche al sindaco spetta la tutela assicurativa del rischio lavorativo
Garantita per l’intera durata del mandato al lavoratore in aspettativa non retribuita chiamato a svolgere la carica elettiva
II sindaco non rientra tra le categorie di lavoratori tutelati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ma al lavoratore in aspettativa non retribuita chiamato a svolgere la carica elettiva è garantita, per l’intera durata del mandato, la tutela assicurativa obbligatoria. Lo afferma la sezione lavoro della Cassazione con la sentenza n. 22036/2025.
I fatti
La questione trae origine dall’omicidio di un sindaco, a seguito del quale era stata negata la copertura assicurativa ...
