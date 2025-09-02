Amministratori

Anche al sindaco spetta la tutela assicurativa del rischio lavorativo

Garantita per l’intera durata del mandato al lavoratore in aspettativa non retribuita chiamato a svolgere la carica elettiva

di Amedeo Di Filippo

II sindaco non rientra tra le categorie di lavoratori tutelati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ma al lavoratore in aspettativa non retribuita chiamato a svolgere la carica elettiva è garantita, per l’intera durata del mandato, la tutela assicurativa obbligatoria. Lo afferma la sezione lavoro della Cassazione con la sentenza n. 22036/2025.

I fatti

La questione trae origine dall’omicidio di un sindaco, a seguito del quale era stata negata la copertura assicurativa ...

