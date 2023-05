Interventi su strade e messa in sicurezza nei piccoli Comuni conclusi entro il 19 gennaio, rendiconti prorogati al 31 maggio di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Prorogate di un mese le rendicontazioni dei contributi assegnati per l'annualità 2022









Prorogate di un mese, al 31 maggio, le rendicontazioni dei contributi assegnati per l'annualità 2022 per manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano (articolo 1, comma 407, legge 234/2021), nonché dei contributi distribuiti per le annualità 2020 e 2021 ai municipi con popolazione inferiore a mille abitanti per gli interventi messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per...