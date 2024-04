Invio dei dati sulla qualità del servizio rifiuti entro il 31 maggio

Dall’Arera arrivano la piattaforma e le istruzioni per la trasmissione dei dati sul rispetto degli obblighi di servizio e degli standard qualitativi previsti dal Tqrif (allegato A alla deliberazione Arera n. 15/2022).

La sopra citata deliberazione ha previsto l’introduzione, dal 1° gennaio 2023, di un set di obblighi di servizio minimo valido per tutte le gestioni, riguardanti i principali profili di qualità contrattuale e tecnica, affiancati alla previsione di standard generali di qualità, differenziati per quattro schemi regolatori individuati dall’ente territorialmente competente in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni.

La norma sopra citata ha inoltre imposto alle gestioni inserite negli schemi regolatori II, III e IV l’obbligo di provvedere alla registrazione di una vasta gamma di dati relativi alla qualità del servizio, dati che, a mente dell’articolo 58 del Tqrif, devono essere trasmessi dai gestori interessati, insieme al numero totale di utenze al 31 dicembre dell’anno precedente suddivise per tipologia (domestica e non domestica), entro il 31 marzo di ogni anno all’Arera e all’ente territorialmente competente. Per le gestioni collocate nel I schema regolatorio, non soggette all’obbligo di registrazione puntuale dei dati e delle informazioni previste dal Tqrif e per le quali non è prevista l’adozione di livelli generali di qualità, il gestore trasmette all’autorità e al pertinente ente territorialmente competente una relazione, firmata dal legale rappresentante, attestante il rispetto degli obblighi di servizio di cui alla Tabella 2 nell’appendice I del citato Tqrif.

Il termine originario del 31 marzo è stato prorogato dall’Arera che, con comunicato del 28 marzo 2024, ha stabilito che l’invio delle informazioni per l’anno 2023 deve avvenire entro il 31 maggio prossimo.

La trasmissione dei dati e della relazione deve avvenire esclusivamente utilizzando la piattaforma predisposta dall’Arera.

Sono obbligati all’invio dei dati e delle informazioni i gestori che alla data del 31 dicembre 2023 svolgevano almeno una tra le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, spazzamento e lavaggio strade, gestione tariffe e rapporto con gli utenti, ivi inclusi i Comuni che le gestiscono in economia, anche se hanno svolto le attività per una sola parte dell’anno 2023. Per l’invio è indispensabile che i gestori siano iscritti negli anagrafici territoriali rifiuti (Atrif), di cui alla deliberazione Arera n. 263/2023. In caso di subentro, l’adempimento viene posto in essere dal gestore subentrante, il quale sarà tenuto a comunicare anche i dati del gestore uscente, a condizione che quest’ultimo abbia tenuto il registro delle prestazioni conforme alle previsioni dell’autorità.

Per consentire l’invio, l’Arera, oltre all’apposita piattaforma raggiungibile nella sezione del sito https://rd.Arera.it/raccolte-dati2/, ha predisposto un manuale d’uso e il modello di veridicità dei dati trasmessi. Dopo aver effettuato l’autenticazione, l’utente deve selezionare nella pagina “elenco raccolte” la voce “Qualità contrattuale e tecnica settore rifiuti”. Se la stessa non compare occorre verificare la correttezza delle informazioni inserite dal gestore nel Atrif.

La compilazione della raccolta prevede il completamento di due maschere: “Dichiarazione Schema regolatorio” e “Compilazione Raccolta Dati”. Nella prima maschera dovrà essere selezionato lo schema regolatorio della gestione, specificando la presenza di eventuali standard non applicabili ovvero di standard migliorativi, cioè valori migliorativi rispetto a quelli previsti dal Tqrif per lo schema regolatorio della gestione o di standard ulteriori (ad esempio, per una gestione collocata nello Schema II, il gestore può decidere di applicare anche indicatori previsti solo per gli Schemi III e IV).

Nella “Compilazione raccolta dati” devono invece essere riportate informazioni generiche, quali i dati sul numero di utenze domestiche e non domestiche ed il link alla Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani pubblicata sul proprio sito internet. Inoltre, è prevista una sezione ad hoc “Dichiarazione di veridicità e Relazione” per il caricamento della dichiarazione di veridicità, redatta in conformità al format allegato al manuale e firmata dal legale rappresentante del gestore, nonché di una relazione, ove richiesta. La relazione è obbligatoria, oltre che nel caso delle gestioni appartenenti allo schema regolatorio I, anche nell’ipotesi di avvicendamenti gestionali o variazioni societarie avvenute nel 2023 e in presenza di indicatori non applicati o di standard “personalizzati”.

Per ciascun indicatore di qualità contrattuale, fatta eccezione per quello inerente al tempo di attesa per il servizio telefonico, ai fini della verifica della compliance regolatoria, è previsto l’inserimento di un set di dati e informazioni relativi a:

- prestazioni conformi allo standard;

- prestazioni la cui esecuzione (intesa come gestione e chiusura della richiesta) sia avvenuta nell’anno di riferimento della raccolta dati non conformi allo standard previsto dal Tqrif o a eventuali standard migliorativi, per cause di forza maggiore e/o per cause imputabili all’utente e/o al gestore, riferite alle richieste.

- tempo effettivo medio di esecuzione della prestazione, calcolato sulla base dei tempi effettivi di esecuzione delle prestazioni per le quali sia stato rispettato lo standard e quelle per le quali tale standard non sia stato rispettato per cause imputabili al gestore.

Per l’indicatore di qualità contrattuale relativo al tempo medio di attesa per il servizio telefonico, le informazioni richieste per ciascun mese dell’anno oggetto della raccolta dati sono il numero di chiamate telefoniche; il numero di chiamate telefoniche con risposta, che non può essere superiore a quelle ricevute; il tempo medio di attesa. Ulteriori informazioni devono essere inserite per gli standard di qualità tecnica.

(*) Vicepresidente Anutel

