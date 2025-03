L’addio al superbonus non abbatte l’edilizia: +1,2%

L’addio al Superbonus che ha generato la più forte caduta di deficit da quando esiste la Repubblica non ha fermato la crescita del settore delle costruzioni, che nel 2024 hanno visto crescere ancora il proprio valore aggiunto dell’1,2%. Certo, non sono più i ritmi indiavolati del 2021-23, e la media è figlia di un rimescolamento profondo dall’edilizia privata agli investimenti pubblici che ha prodotto contraccolpi pesanti per le imprese più impegnate sul primo versante. Ma si tratta pur sempre di...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi