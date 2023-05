La certificazione Covid-19: punti di attenzione per i revisori di Marco Castellani (*) - Rubrica a cura di Ancrel









Con comunicato del 21 aprile, RgS ha annunciato la messa in linea, sull'applicativo previsto per il pareggio di bilancio nel sito web all'indirizzo https://pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it, dei modelli di certificazione per l'anno 2022 della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza. In allegato al comunicato sono presenti:

• l'elenco delle unioni di comuni e comunità montane che, al pari di comuni, province e città metropolitane, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023 sono tenute all'invio della Certificazione Covid-19/2022;

• l'elenco degli enti che, alla data del 20 aprile 2023, ancora presentano le irregolarità per le precedenti certificazioni.

In un impianto confermato (Dm n. 242764 del 18/10/2022), i principali punti di attenzione per la certificazione di quest'anno sono i seguenti:

• possibilità di certificare, come maggiori spese energetiche 2022 rispetto al 2019, solo quelle a valere sul "fondone" e sul contributo straordinario attribuito nel 2022 per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del Dl 17/2022;

• possibilità di certificare, come maggiori spese, i contributi erogati per sostenere l'aumento della spesa per energia elettrica e gas: a) delle società partecipate dall'ente nonché delle società concessionarie; b) delle famiglie/imprese del territorio in difficoltà economica conseguente al Covid-19 e all'incremento della spesa per energia elettrica e gas (non già coperta da specifiche assegnazioni pubbliche e/o private);

• possibilità di certificare come maggiori spese, la quota parte dei contratti di servizio continuativo per maggiori spese Covid-19 sottoscritti nel 2022 e di competenza nell'anno 2023, limitatamente agli oneri relativi al primo bimestre 2023.

Per quanto riguarda la valutazione di quanto vincolare in sede di rendiconto 2022 si ricorda che:

1. un saldo positivo della certificazione indica che l'ente non ha assorbito risorse e pertanto deve vincolare le somme dell'avanzo da "fondone" 2021 anche se applicato e impegnato nel corso del 2022, oltre che i ristori specifici di entrata e quelli di spesa non utilizzati;

2. un saldo negativo della certificazione indica che l'ente ha assorbito risorse e pertanto ai fini dell'eventuale avanzo vincolato deve confrontare l'avanzo da "fondone" 2021 con il saldo della certificazione oltre che tenere conto di eventuali ristori specifici di spesa non utilizzati;

3. un saldo di poco positivo deve essere attenzionato poiché alla luce della dinamica dei ristori di entrata (lettera B) e dei ristori di spesa non utilizzati (lettera E – spese correlate impegnate) potrebbe rilevarsi un "falso positivo" e la valutazione ai fini di quanto vincolare in sede di rendiconto 2022 deve avvenire in base a quanto indicato al punto 2 e non al punto 1.

Si ricorda che quest'anno è l'ultimo anno della certificazione Covid-19 ed entro il mese di ottobre 2023, RgS dovrà procedere all'esame delle certificazioni trasmesse dagli enti definendo gli eventuali conguagli e/o restituzioni. Da questo punto di vista, stante una dinamica generale di mancate minori entrate con particolare riferimento a Imu e addizionale Irpef, il comunicato apre un importante spiraglio per gli enti che si trovano soprattutto nella situazione di cui al punto 1 e che hanno già approvato il rendiconto.

Infatti, il Tavolo tecnico di cui al comma 2 dell'articolo 106 del Dl 19 maggio 2020 n. 34, nella riunione del 19/4/2023, ha deciso che, qualora a seguito della compilazione della Sezione 1- Entrate del modello Covid-19/2022 la voce "Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)" risulti di importo positivo (maggiori entrate), la certificazione trasmessa per l'anno 2022 sarà considerata esclusivamente con riferimento alle informazioni certificate nella Sezione 2-Spese del citato modello Covid-19/2022 di cui alle voci "Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)" e "Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F).

In sostanza, soprattutto gli enti che hanno quantificato l'avanzo vincolato seguendo le indicazioni di cui al punto 1, potranno liberare delle risorse in base alle valutazioni che RgS farà tenuto conto della posizione del tavolo tecnico sopra riportata.

In relazione alla rappresentazione dei vincoli nell'allegato A2 del rendiconto si rinvia a quanto già indicato dalla Faq 38. Al momento non è prevista la possibilità come avvenuto negli esercizi 2020 e 2021 di modificare gli allegati a e a/2 del rendiconto con determina del responsabile del servizio finanziario previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.

Quest'ultimo dovrà concentrare i controlli in particolare su:

• importi rettificativi per entrate di natura straordinaria (colonna a);

• importi indicati per politiche autonome;

• eventuale minore spesa da Fcde correlata a minori entrate;

• eventuali importi certificati come Fpv tenuto conto che quanto in precedenza certificato come Fpv non deve essere preso in considerazione;

• economie su residui passivi o Fpv per spese in precedenza certificate.

Infine, sempre con riferimento alle risultanze del rendiconto 2022, si ritiene che le somme ricevute dal "fondone" e dai ristori di entrata, stante l'ampia possibilità di utilizzo (incluso il ristoro per l'imposta di soggiorno e di sbarco) non implichino la rilevazione della cassa vincolata che, al contrario, deve essere eventualmente quantificata per i ristori specifici di spesa non utilizzati.

(*) Presidente Ancrel

---------------------------------------------------------

PROSSIMI EVENTI

ANCREL NAZIONALE e ANCREL sezione di Bologna in collaborazione con ODCEC Bologna organizzano mercoledì 17 maggio 2023 11.00 - 18.30 a Bologna una GIORNATA DI STUDIO IN MEMORIA DI ANTONINO BORGHI LE PROSPETTIVE PER LA FINANZA DEGLI ENTI TERRITORIALI PRIMA SESSIONE (11.00 - 11.30 SALUTI ISTITUZIONALI moderatore FRANCESCO BRUNO Presidente onorario Ardel introduce Gian Luca Galletti (Consigliere CNDCEC e co-fondatore Ancrel) Galeazzo Bignami (Viceministro alle infrastutture e ai Trasporti) Matteo Lepore (Sindaco di Bologna), Enrica Piacquaddio (Presidente Ordine di Bologna), Paolo Cerverizzo (Presidente Ancrel Bologna) 11.30 - 13.30 INTERVENTI ALDO CAROSI Vice-Presidente emerito della Corte costituzionale, direttore della Scuola di Alta Formazione "Francesco Staderini" della Corte dei conti FRANCESCO DELFINO Esperto di finanza pubblica presso la Commissione ARCONET (Ministero dell'Economia e delle Finanze e presso l'Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti Iocali) SALVATORE BILARDO Ispettore Generale Capo della Ragioneria Generale dello Stato -MEF DAVIDE DI RUSSO Presidente Osservatorio CNDCEC sugli enti locali Coffe break e piccolo brunch; SECONDA SESSIONE 15.00 - 15.30 SALUTI ISTITUZIONALI moderatore GIANNI TROVATI Sole 24 ore On.le Wanda Ferro (Sottosegretario al Ministero dell'Interno), Cristina Bertinelli (Consigliere Nazionale CNDCEC) Irene Priolo (Vice Presidente Regione Emilia Romagna) 15.30 - 18.30 INTERVENTI ANTONIO COLAIANNI Direttore Centrale per la Finanza Locale Ministero dell'Interno TAMMARO MAIELLO Presidente della Sezione Giurisdizionale regionale Emila Romagna MARCO CASTELLANI Presidente ANCREL NAZIONALE SONIA CAFFU' Dirigente MEF STEFANO POZZOLI Prof. Parthenope, presidente commissione partecipate CNDCEC ONELIO PIGNATTI Direttore Politiche finanziarie della Regione Emilia Romagna, Presidente Associazione Contare L'evento è aperto a tutti gli iscritti agli Albi dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ai funzionari e agli amministratori degli Enti Locali e ai revisori. La partecipazione all'evento solo in presenza, è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione. Maggiori info nella brochure

********************************

ANCREL ROMAGNA in collaborazione con ODCEC Rimini organizza il 1° CORSO DI APPROFONDIMENTO 2023 REVISORI ENTI LOCALI. Il corso è strutturato in 4 lezioni che si svolgeranno nei giorni 20 aprile, 18, 25 e 31 maggio. Scarica la brochure con il programma completo e le modalità di iscrizione

****************************************

Ancrel Ferrara in collaborazione con ODCEC Ferrara presenta Martedì 23 maggio 2023 dalle 15,00 alle 17,00 il corso E-LEARNING di aggiornamento professionale L'ATTIVITA' DI CONTROLLO DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE relatore Dott. Roberto CAMPORESI Dottore commercialista - Revisore Contabile Coordinatore gruppo di lavoro Società partecipate servizi pubblici locali dell'ANCREL – Pubblicista. Sul sito

****************************************

Ancrel Veneto in collaborazione con ODCEC Belluno e SEL ServiziEntiLocali.it organizza una serie di lezioni per FORMAZIONE ENTI LOCALI E-LEARNING 2023. Le lezioni saranno fruibili, sia singolarmente che in un pacchetto completo. Sono previsti sconti per gli associati ANCREL. Scarica la brochure informativa al link