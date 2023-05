La Corte dei conti striglia il Mit sulle opere idriche - Impasse sul commissario di Manuela Perrone e Gianni Trovati

Filone da due miliardi, molte opere da escludere e costi anche raddoppiati









L’attuazione del Pnrr zoppica anche sul dossier da 2 miliardi dedicati agli interventi contro la siccità. L’allarme arriva dalla delibera 14/2023 appena approvata dal collegio del controllo concomitante della Corte dei conti presieduto da Massimiliano Minerva. I giudici contabili hanno messo sotto esame in particolare 124 progetti approvati con il decreto 517/2021 dell’allora ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini per il potenziamento e la messa in sicurezza delle opere idriche chiamate ...