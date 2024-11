La regolazione contabile del saldo Covid-19 nel bilancio 2025/2027

Lasciato alle spalle lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, periodo durante il quale gli uffici finanziari e gli organi di controllo sono stati alle prese con gli adempimenti riferiti all’utilizzo delle risorse per fronteggiare l’emergenza; elaborati e trasmessi i monitoraggi, le certificazioni, apportate le eventuali rettifiche sui rendiconti a seguito dei saldi delle stesse certificazioni (maggio 2021, maggio 2022 e maggio 2023), il ministro dell’Interno, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, in data 8 febbraio 2024 hanno diffuso il decreto per i saldi finali delle spese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, con successive tabelle definitive che hanno evidenziato i criteri e le modalità di verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

La commissione Arconet, è ritornata sul tema della regolazione finale dei fondi Covid, confermando che in vista del bilancio di previsione 2025-2027, gli enti locali provvederanno già in sede di approvazione, ad applicare in entrata del primo esercizio, la seconda quota dell’importo, pari a un quarto di quanto indicato nella colonna importo da acquisire al bilancio dello Stato - totale delle tabelle C e D, accantonato tra le quote vincolate del risultato di amministrazione, del Dm 8 febbraio 2024.

Il decreto in esame, tra le altre cose contiene proprio gli allegati che evidenziano in modo analitico e puntuale, a secondo delle risultanze del conguaglio finale, enti locali in “surplus finale” o in “deficit finale” di risorse.

Seguendo il principio generale di integrità, il decreto attuativo dell’8 febbraio ha chiarito che i bilanci di previsione devono gestire al lordo queste partite; pertanto il Ministero, ha indicato dettagliate modalità di restituzione delle somme per gli enti con eccedenza di risorse (“Surplus finale”): mediante una trattenuta in quote costanti per gli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, effettuata dal Ministero dell’interno a valere sulle somme spettanti a titolo di fondo di solidarietà comunale per i comuni e sulle spettanze a titolo di fondo unico distinto per le province e le città metropolitane.

Di converso, il ministero dell’Interno provvederà all’erogazione delle somme a favore degli enti locali che si trovano in una situazione di deficit di risorse (“deficit finale”), entro il 30 aprile di ciascun anno, in quote costanti a partire dall’anno 2024 fino all’anno 2027.

Gli enti in surplus restituiscono l’ammontare indicato nell’ultima colonna dei prospetti attraverso la trattenuta operata dal ministero dell’Interno a valere sulle somme spettanti a titolo di fondo di solidarietà comunale per i Comuni, e sulle spettanze a titolo di fondo unico distinto per le province e le città metropolitane.

Contabilmente gli enti locali, già nel bilancio di previsione 2024, hanno accertato in entrata le somme spettanti, rispettivamente, a titolo di fondo di solidarietà comunale e a titolo di fondo unico e, impegnato nella parte spesa la restituzione delle risorse ricevute in eccesso, provvedendo, per la quota riferita agli importi oggetto di restituzione, all’emissione di mandati versati in quietanza di entrata.

La regolazione contabile, concluso l’esercizio finanziario 2024, continuerà negli anni 2025, 2026 e 2027, in deroga ai limiti di applicazione dell’avanzo previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo pari alle risorse da acquisire al bilancio dello Stato nel corso dell’anno. Pertanto, gli enti hanno stanziato nei bilanci di previsione 2024-2026 e nei successivi fino al 2027 le singole quote da restituire, in un apposito capitolo al titolo primo della spesa, macroaggregato 104 tra i trasferimenti correnti.

Gli enti in deficit riceveranno un conguaglio, come indicato nella quart’ultima colonna dei prospetti; in quattro anni, entro il 30 aprile di ciascun anno, in quote costanti. Gli enti locali, continueranno a stanziare nei bilanci di previsione per gli anni dal 2025 al 2027 (chiuso il 2024) al titolo II delle entrate, nella tipologia 101 “Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche”. Sul versante del rendiconto 2023, le eventuali quote di avanzo vincolato che sono state liberate hanno incrementato l’avanzo disponibile, se l’ente è in avanzo, o hanno ridotto il disavanzo.

Gli enti in pareggio non riceveranno né restituiranno alcuna somma, e non adopereranno contabilizzazioni in sede di preventivo, a parte aver liberato in sede di rendiconto 2023 le eventuali quote di avanzo vincolato, incrementando l’avanzo disponibile, se l’ente è in avanzo o ridurranno l’eventuale disavanzo.

Come detto, la contabilizzazione per gli enti in deficit o in surplus, accompagnerà i documenti contabili, bilancio e rendiconto fino al 2027.

Arconet, sulla questione ha precisato, alla luce del fatto che gli enti non hanno approvato ancora il rendiconto 2024, trattandosi di un utilizzo anticipato delle quote vincolate e tenuto conto della previsione dell’articolo 187, comma 3-quater del Tuel, per cui «se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la giunta verifica l’importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l’aggiornamento dell’allegato al bilancio di previsione di cui all’articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all’importo applicato al bilancio di previsione, l’ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l’impiego del risultato di amministrazione vincolato».

Al preventivo 25/27 sarà anche necessario allegare oltre che il prospetto del risultato di amministrazione completamente redatto anche con riferimento alla terza parte riservata all’utilizzo del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2024 previsto nel bilancio presunto riferito al 31 dicembre 2024 anche l’allegato a/2. In sede di parere al bilancio 25/27. L’organo di revisione dovrà pertanto verificare la corretta regolazione della seconda annualità prevista dal Dm 8 febbraio 2024.

(*) Presidente Ancrel Salerno

