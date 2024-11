La riforma amplia la riduzione per il ravvedimento operoso

Il Dlgs 87/2024 nel revisionare il sistema sanzionatorio tributario, ha introdotto un’importante modifica all’istituto del ravvedimento operoso previsto dall’articolo 13 Dlgs 472/1997. In particolare, recependo gli indirizzi della legge delega sulla riforma fiscale, il decreto ha modificato il citato articolo 13, ampliando la possibilità di ravvedersi con la riduzione della sanzione prevista ad 1/7 per periodi di ritardo più lunghi e limitando quella a 1/6 al solo caso di utilizzo da parte dell’Ente dell’innovato istituto del contraddittorio preventivo ed obbligatorio.

In dettaglio:

a) la lettera b-bis dell’articolo 13 Dlgs 472/1997 che per le violazioni commesse fino al 1° settembre 2024 prevedeva «la riduzione ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione», ora è stato cambiato con la riduzione «ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione». Ciò significa che superato il termine della dichiarazione dell’anno in corso, per il cui ravvedimento è prevista una riduzione ad 1/8 della sanzione (lettera b), il contribuente, purchè prima di un’eventuale contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria, può utilizzare lo strumento di sanatoria della violazione con la sola riduzione ad 1/7; facendo scomparire, in tal modo, l’ulteriore riduzione ad 1/6 di cui alla lettera b-ter, la quale, come vedremo di seguito, ha tutt’altro tenore letterale.

b) la lettera b-ter dell’articolo 13 Dlgs 472/1997, interamente sostituita, prevede nella sua stesura odierna, per le violazioni commesse a decorrere dal 01/09/2024, «una riduzione a un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all’articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero a seguito dell’invito al contraddittorio preventivo all’avviso di accertamento». La nuova norma apre, in tal modo, la possibilità al contribuente di ravvedersi anche in caso di ricezione dell’invito a controdedurre, di fatto semplificando la riscossione dei provvedimenti, ancora prima di emetterli; preme tuttavia sottolineare, come nello specifico caso dei tributi locali, considerato il fatto che il contraddittorio troverà applicazione principalmente per la contestazione di omesse ed infedeli dichiarazioni, tale forma di ravvedimento, altresì tipica della violazione concernente l’omesso versamento, potrebbe avere una limitata applicazione.

Di seguito si ripotano le tabelle di confronto delle percentuali di ravvedimento per l’omesso versamento, a confronto rispetto alla precedente disposizione normativa, con riferimento anche al fatto della riduzione della sanzione dal 30% al 25%:

Termini e percentuali ravvedimento previgente

Termini e percentuali ravvedimento modificati dal 1° settembre 2024

(*) Docente Anutel

------------------------------------------------------------

CORSI IN PRESENZA

20/11/2024, San Vito Chietino (Ch): LA GESTIONE DEL BILANCIO E GLI ADEMPIMENTI INFRA-ANNUALI (9,00-16,00)

21/11/2024: Asti: LA RIFORMA FISCALE DEI TRIBUTI LOCALI (9,00-16,00)

26/11/2024, Silvi (Te): crisi d'impresa (9,00-16,00)

29/11/2024, Isernia: NOVITÀ IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI 2024 (9,00-16,00)

3/12/2024, Falconara (An): LA GESTIONE DELLA TARI TRA ATTIVITA’ ORDINARIA ED ACCERTATIVA: ANALOGIE E DIFFERENZE (9,00-16,00)

5/12/2024, Verona: NOVITÀ IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI 2024 (9,00-16,00)

5/12/2024, Vitorchiano (Vt): L'ATTIVITA' ACCERTATIVA DEGLI ENTI LOCALI TRA LA RIFORMA FISCALE ED IL DIRITTO DELLE SUCCESSIONI (9,00-16,00)

10/12/2024, Arezzo: L'ATTIVITA' ACCERTATIVA DEGLI ENTI LOCALI TRA LA RIFORMA FISCALE ED IL DIRITTO DELLE SUCCESSIONI (9,00-16,00)

23-24/01/2025, Sede Nazionale ANUTEL: CORSO BASE IMU - TARI PER OPERATORI DI PRIMA NOMINA (9,00-16,00)

20-21/02/2025, Sede Nazionale ANUTEL: CORSO TEORICO PRATICO PER GLI AMMINISTRATORI DEGLI ENTI LOCALI “I DOCUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE DELL'ENTE LOCALE: NOZIONI PER UNA CORRETTA LETTURA”

VIDEOCORSI IN MATERIA TRIBUTARIA/RISCOSSIONE

19/11-5/12/2024: corso di abilitazione per accertatore delle entrate locali legge 296/2006 art. 1 comma 179

4-5/12/2024: CORSO DI FORMAZIONE PER MESSI NOTIFICATORI Legge Finanziaria 2007 commi 158, 159, 160, 161 con esame di idoneità

VIDEOCORSI IN MATERIA FINANZIARIA

25/11/2024: L`AGENTE CONTABILE E PROFILI DI RESPONSABILITÀ (15,30-17,30)

15-29/01/2025: PERCORSO OPERATIVO SUL RENDICONTO: PROGRAMMAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI, CASI PRATICI ED ESEMPI DI ATTI – I° PARTE (10,00-12,00)

12-26/02/2025: PERCORSO OPERATIVO SUL RENDICONTO: PROGRAMMAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI, CASI PRATICI ED ESEMPI DI ATTI – II° PARTE (10,00-12,00)

VIDEOCORSI ALTRE MATERIE (APPALTI, PERSONALE, PRIVACY, TRASPARENZA)

27/11/2024: INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE (10,00-12,00)

27/11/2024: LA RIFORMA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI E GLI ADEMPIMENTI DEGLI ENTI LOCALI (15,00-17,00)

4-18/12/2024: LE MODIFICHE PREVISTE NELLO SCHEMA DI DECRETO CORRETTIVO DEL CODICE (15,00-17,00)

CORSO PER GLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE (OIV)

Corso che consente l’acquisizione dei crediti formativi richiesti dalla legge ai componenti degli OIV.

Corso FAD 2024: Programmazione, Performance e Risk Management negli Enti Locali

- Il corso si terrà dal 20 GENNAIO 2025 al 7 FEBBRAIO 2025.

https://www.anutel.it/data/allegati/iniziative/corsofadGen2025.pdf