La riserva del 15% nei concorsi vale anche per i volontari del servizio civile nazionale

Il servizio civile universale si pone in linea di continuità con il servizio civile nazionale, per cui la riserva del 15% nei concorsi pubblici contemplata dall’articolo 18, comma 4, del Dlgs 40/2017 deve essere riconosciuta per entrambi e vale anche per il passato. Lo afferma il Tar Lazio con la sentenza n. 12019 del 18 giugno.

La controversia

Il ricorso verte sulla graduatoria di un concorso pubblico provocato dalla omissione della valutazione del titolo di riserva di un candidato per aver...