Le novità della manovra: dal piano annuale dei flussi di cassa all’asseverazione dei risparmi del turnover

La manovra 2025 sta definendo una serie di novità che chiamano in causa i revisori.

Innanzitutto, il Dl n. 155/2024, ha introdotto l’obbligo di adottare da parte della giunta entro il 28 febbraio 2026, il piano annuale dei flussi di cassa, ossia un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi secondo il modello reso disponibile sul sito istituzionale della Ragioneria generale dello Stato (Rgs). Questo modello dovrà essere coerente con le previsioni di cassa autorizzatorie che gli enti devono già predisporre in sede di bilancio di previsione per poi gestirle in corso di esercizio. Invero, l’attendibilità di tali previsioni, come più volte sottolineato anche dalla Corte dei conti, è per lo più carente, stante la mancata intuizione del fondo pluriennale vincolato in sede di bilancio. Ovviamente gli enti per la stima dei flussi di cassa dovranno tenere conto anche dei residui presunti e degli accantonamenti.

I revisori che già ai sensi della circolare 15/2024 sono tenuti a riportare nei loro verbali, per lo meno in quelli delle verifiche trimestrali, i controlli sui tempi di pagamento e sulla dinamica dei flussi di cassa, dovranno anche verificare che gli enti abbiano predisposto il nuovo piano dei flussi di cassa.

Inoltre l’articolo 104, comma 2 della legge di bilancio “bollinata” ha sancito, in coerenza al contenuto della circolare Rgs 5/2020, che l’obbiettivo da raggiungere per gli enti è il saldo “W2” dell’attuale prospetto degli equilibri appena aggiornato dal Dm 10 ottobre 2024. Nondimeno, il prospetto dovrà essere ulteriormente modificato in vista del rendiconto 2025 e del prossimo preventivo 2026-2028 per dare evidenza del “nuovo” fondo accantonamento da stanziare nella missione 20 della parte corrente di ciascuno degli esercizi 2025/2027, di importo pari al contributo annuale alla finanza pubblica, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio di parte corrente.

In particolare, con riferimento al bilancio di previsione 2025-2027, l’importo del fondo, da finanziarsi con risorse di parte corrente, sarà determinato sulla base di criteri e modalità definiti con decreto da emanarsi entro il 31 gennaio 2025, previa intesa in sede di conferenza Stato e dovrà essere iscritto entro 30 giorni dal riparto dei contributi alla finanza pubblica con variazione di bilancio approvata dal consiglio.

Al termine dell’esercizio 2025, per gli enti in avanzo il fondo confluirà nella parte accantonata del risultato di amministrazione e potrà essere utilizzato nel 2026 per investimenti. Per gli enti in disavanzo al 31/12/2024, invece, il fondo concorrerà nel 2025 al ripiano anticipato dello stesso disavanzo in modo aggiuntivo rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione 2025.

I revisori sono quindi chiamati a un maggior controllo sugli equilibri e sull’effettività del nuovo accantonamento di bilancio.

Infine, il ripristino del turn over porta in dote una nuova asseverazione per i revisori. Intatti nel 2025, gli enti locali con più di 20 dipendenti in servizio che, continuando a rispettare il “valore soglia”, non potranno procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 75% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. Tuttavia, i risparmi conseguiti nell’esercizio 2025, per effetto di assunzioni a tempo indeterminato effettuate in misura inferiore a quelle consentite dal turn over, asseverati dai revisori potranno essere destinati a incrementare i fondi per il trattamento accessorio del personale per un importo non superiore al 10%.

(*) Presidente Ancrel

Seminario di formazione di ANCREL Nazionale - Periodo: Ottobre-Novembre 2024

Introduzione alla Programmazione ed alla Previsione negli Enti Locali

- 28 ottobre: relatore : Maria Carla Manca

Il PNRR all’interno della programmazione dell’Ente e l’attività dell’Organo di revisione

- 4 novembre: relatore Rosa Ricciardi

La nuova programmazione dei lavori pubblici e l’attività di verifica dell’Organo di revisione

- 11 novembre: relatore Luciano Fazzi

Il Dup, il Peg ed il Piao, la struttura e gli schemi previsti dall’Ordinamento, l’attività di verifica dell’Organo di Revisione.

- 18 novembre: relatore Antonella Putrino

Il Bilancio di previsione tramite il Parere dell’Organo di revisione con attenzione agli indirizzi della Corte dei conti.

Il Seminario si svolgerà mediante in 5 webinar, di 2 ore cadauno, dalle 15,00 alle 17,00, su piattaforma Ancrel (GoToWebinar) e sarà accreditato ai fini Elenco Revisori EE.LL. a cura dell’Odcec di Perugia.

Gli webinar saranno usufruibili anche separatamente e garantiranno, previo superamento del test finale, 2 crediti formativi a singolo webinar, per 10 crediti formativi complessivi per l’intero seminario.

Maggiori e più dettagliate informazioni sul Seminario sono disponibili sul sito di Ancrel Nazionale all’indirizzo web https://www.ancrel.it/it/eventi.php?id=481 dove è possibile consultare e scaricare la relativa brochure

Ancrel Sezione Romagna in collaborazione con Odcec Rimini organizza nei giorni 22, 25 e 27 novembre il 2° CORSO TEORICO-PRATICO 2024 PER REVISORI ENTI LOCALI. A questo link è possibile scaricare il programma completo e le modalità di iscrizione

Ancrel Sezione di Ferrara in collaborazione con ODCEC Ferrara organizza tre eventi in modalità elearning:

- mercoledì 23 ottobre dalle 14.30 alle 16.30 IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI (ART. 147 e segg. TUEL) Cosa deve controllare il Revisore? Relatore Guido Mazzoni. QUI tutte le info

- giovedì 31 ottobre dalle 14.30 alle 16.30 Il PNRR - CONTROLLI INCROCIATI tra caricamento su REGIS e scritture di BILANCIO Cosa deve controllare il revisore Relatrice Maria Carla Manca. QUI tutte le info

- giovedì 7 novembre dalle 14.30 alle 16.30 IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E LA NUOVA PROGRAMMAZIONE ANNUALE E TRIENNALE 2025-2027 relatrice Rosa Ricciadi. QUI tutte le info

Ancrel Sezione Toscana Liguria in collaborazione con Odced di Lucca, Anci Toscana e Città di Lucca presenta un EVENTO FORMATIVO PER REVISORI ENTI LOCALI SULLA NUOVA CONTABILITA’ ACCRUAL . Scarica QUI tutte le info

Ancrel Sezione di Caltanissetta, Agrigento ed Enna in collaborazione con i relativi Odcec territoriali organizzano il 25 ottobre un convegno in presenza su LA RIFORMA ACCRUAL NEI SISTEMI DI CONTABILITA’ PUBBLICA. Puoi scaricare la brochure completa a questo LINK

Lo scorso 23 settembre, presso la sede della Corte dei Conti Emilia Romagna, si è svolto il primo incontro del “tavolo tecnico” sulla imposta di soggiorno organizzato da Ancrel, sezione di Bologna, con il coordinamento del Prof. Marcovalerio Pozzato, Presidente della Corte dei conti Emilia-Romagna – sezione controllo. Hanno partecipato all’evento, oltre al presidente Prof. Marcovalerio Pozzato, per Ancrel Bologna, il dott. Paolo Cerverizzo ed il tesoriere dott. Tommaso Pazzaglini, per la Questura di Bologna il primo dirigente, dott. Gianfrancesco Marco, per la Guardia di Finanza, il colonnello dott. Sarri Selvaggio, per l’Agenzia delle Entrate, agenzia regionale, il dott. Marcello Vitti, per Ascom e Federalberghi, la dottoressa Annalisi Piccinelli ed il presidente Federalberghi dottore Alessandro Giorgetti, per la Fiavet Emilia il presidente dottore Massimo Caravita, per Ascom e Comune di Bologna, la dottoressa Miriam Pepe e dottoressa Emilia Ammirati. L’obiettivo del “tavolo tecnico” è quello di mettere “a fuoco” le molteplici problematiche che scaturiscono dall’applicazione dell’imposta di soggiorno. Durante l’incontro, sono emersi molti punti interessanti, in particolare si è posto l’attenzione di come intersecare tutte le comunicazioni che gli operatori turistici sono obbligati ad effettuare durante l’anno alle Istituzioni interessate alla gestione dell’imposta. Alla fine, nel confermare la validità dell’incontro, tutti i convenuti hanno espresso la volontà di continuare la discussione, con l’obiettivo di poter verificare se è possibile costruire un modello attuativo che agevoli le varie fasi - dalla comunicazione al controllo – dell’imposta, con l’intento finale, di proporlo alle Autorità competenti a livello nazionale.

Ancrel Ferrara in collaborazione con Odcec Ferrara ed Ancrel Nazionale un ciclo di eventi in modalità webinar:

18/09/2024 dalle 14.30 alle 16.30 IL BILANCIO CONSOLIDATO DEGLI ENTI LOCALI relatore Dott. Luciano FAZZI

23/10/2024 dalle 14.30 alle 16.30 IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI (artt.147 e segg.Tuel) Cosa deve controllare il Revisore? relatoreDott. Guido MAZZONI

31/10/2024 dalle 14.30 alle 16.30 IL PNRR - CONTROLLI INCROCIATI TRA CARICAMENTO SU REGIS E SCRITTURE DI BILANCIO relatrice Dott.ssa Maria Carla MANCA

7/11/2024 dalle 14.30 alle 16.30 IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E LA NUOVA PROFRAMMAZIONE ANNUALE E TRIENNALE 2025-2027 relatrice Dott.ssa Rosa RICCIARDI

VII Edizione Premio Antonino Borghi. Anche quest’anno ANCREL attribuirà un premio alla miglior tesi di laurea sulle tematiche relative alla contabilità e alla revisione degli enti locali. A questo LINK è possibile scaricare il bando e tutti i moduli necessari all’iscrizione. La premiazione avverrà a Roma nel mese di ottobre.

I seminari di Nt+ Enti locali & Edilizia proseguono i seminari di NT+ Enti Locali & Edilizia, organizzati con gli Esperti del Sole 24 Ore e con le firme del quotidiano per offrire delle occasioni di confronto e di aggiornamento su temi di interesse professionale per gli amministratori, i professionisti, i dipendenti pubblici e per le imprese che lavorano con la Pubblica amministrazione. I seminari di NT+ Enti Locali & Edilizia sono organizzati in collaborazione con ANCREL. Il 17 ottobre seminario su «Il bilancio di previsione: le regole per i bilanci preventivi 2025/2027» e il 28 novembre l’appuntamento è con «Le novità tributarie per il 2025». Il singolo seminario è inserito nel programma di Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e permette di maturare complessivamente n. 4 crediti formativi.

Ancrel Campania in collaborazione con ANDOC, Odcec Avellino e Fondazione commercialisti Avellino presenta nei giorni 7, 25 e 30 ottobre un CICLO DI SEMINARI EE.LL. E ADEMPIMENTI PER IL REVISORE ANNO 2024, scarica QUI info e modalità di iscrizione