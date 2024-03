Le ultime pronunce dei giudici contabili in materia di debiti fuori bilancio e passività pregresse

Debiti fuori bilancio – Ricorso ai mutui per finanziamento spese – Impossibilità utilizzo strumenti previsti dall’art. 193, comma 3, Tuel – Indebitamento limitato alle sole spese di investimento – Nullità atti di indebitamento per spese non di investimento

Con riguardo alla previsione – di cui all’art. 194, comma 3, Tuel – di poter ricorrere ai mutui per il finanziamento delle spese afferenti ai debiti fuori bilancio, la Sezione ha chiarito che detta astratta possibilità è subordinata...