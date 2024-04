Le ultime pronunce dei giudici tributari in materia di imposta sulla pubblicità e canone per l’installazione di mezzi pubblicitari

Imposta sulla pubblicità – Redditi d’impresa – Sanzione pecuniaria non deducibile – Assenza inerenza con produzione reddito – Funzione repressiva sanzione – Neutralizzazione ratio punitiva – Trasformazione in vantaggio fiscale

Nel cassare una sentenza della CTR di Torino, che aveva ritenuto deducibili le sanzioni applicate per dichiarazione omessa o per tardivo pagamento di imposta comunale per la pubblicità, la Sezione ha chiarito che, in tema di redditi d’impresa, la sanzione...