Le ultime pronunce in materia di appalti pubblici di Giovanni F. Nicodemo









Principio di concorrenza: la suddivisione in lotti, strumentale all'apertura degli appalti alle PMI, può essere derogata solo motivatamente dalla P.A.

Appalti – art. 51 d.lgs. 50 del 2016- divisione in lotti- concorrenza – accesso al mercato delle PMI –deroga alla divisione in lotti – deroga senza motivazione – illegittimità

La regola della suddivisione in lotti risponde all'esigenza di apertura del mercato ed opposizione alla creazione di posizioni monopolistiche o, comunque, di predominio, obiettivo...