Le ultime pronunce in materia di demansionamento

Demansionamento – Danno non patrimoniale – Risarcimento danno professionale, biologico o esistenziale – Dimostrazione esistenza pregiudizio oggettivamente accertabile – A carico del lavoratore prova del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l’inadempimento datoriale

La Sezione ha sottolineato che, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi