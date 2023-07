Le ultime pronunce in materia di edilizia di Esper Tedeschi









Lottizzazione abusiva – scopo edificatorio del terreno – stravolgimento assetto territorio

Ai fini della configurabilità di una lottizzazione abusiva, negoziale o cartolare, il frazionamento del terreno non deve avvenire mediante operazione catastale che preceda le vendite o gli atti di disposizione, ben potendo realizzarsi con ogni altra forma di suddivisione fattuale dello stesso, che risulti idonea a rivelare in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio dell'area (per tutte: Cons. ...