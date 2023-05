Le ultime pronunce in materia di edilizia e urbanistica di Esper Tedeschi









Realizzazione verande – Art. 20, Lr n. 4 del 2003 – Sopraelevazione – Edilizia libera – Opera precaria

In caso di opere costituite da strutture in muratura portante e solai latero – cementizi ed ampliamenti in strutture portanti in legno con copertura mediante pannelli coibentati e chiusure con infissi vetrati, deve attribuirsi la qualifica di sopraelevazione, tali da non poter essere qualificate come opere “precarie”. A tal proposito il C.G.A.R.S. ha affermato – in particolare in merito alla nozione...