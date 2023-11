Le ultime pronunce in materia di permessi di soggiorno di Esper Tedeschi









Conversione permesso di soggiorno lavoro stagionale in lavoro subordinato – assenza termine perentorio per la richiesta – requisito dell'attività lavorativa regolare pregressa

Ai sensi dell'art. 24, comma 10, del d.lgs. 25.07.1998, n. 286, «Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la...