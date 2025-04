Patriarcato amministrativo, il peso degli «yesman» e l’erosione delle norme negli enti locali

L’interferenza della politica nei vertici amministrativi degli enti locali ha portato a un progressivo svuotamento delle norme e a una pericolosa crescita della cultura degli “yesman”. Strumenti come la mobilità interna, la rotazione del personale e il cosiddetto spoils system hanno introdotto un modello fiduciario che spesso mette in secondo piano meritocrazia e professionalità (merit system, sistema neutro di selezione dei vertici tramite concorsi pubblici - articolo 19 del Dlgs 165/2001 tuttora vigente)

Ingerenze politica burocrazia



Il rapporto storicamente controverso tra politica e burocrazia, caratterizzato da ingerenze sui funzionari e dirigenti, ha determinato un depauperamento delle competenze e delle responsabilità dei vertici amministrativi. Sebbene la Costituzione Italiana, attraverso i principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento (articolo 51 e 97), supporti un sistema meritocratico per la selezione dei dirigenti, nella pratica, lo spoils system ha prevalso negli anni ’90, consentendo ai vertici politici di scegliere i dirigenti “di fiducia.” Questo modello, sebbene originariamente limitato ad alcune figure come il Segretario Comunale e gli incarichi dirigenziali a tempo determinato (articolo 110, comma 3, del Tuel), è stato adottato in maniera estesa e spesso in violazione dei principi normativi.

L’iniziativa del Mef anti revoche del responsabile economico finanziario

Un capitolo significativo della storia più o meno recente riguarda il tentativo del ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef), anche su sollecitazioni delle associazioni professionali e sindacali di categoria, nel 2012, di arginare l’allontanamento arbitrario dei dirigenti attraverso la modifica introdotta dall’articolo 3, lettera c) originario del Decreto legge 174/2012. La proposta, che prevedeva una maggiore tutela per il ruolo dei responsabili economico-finanziari, mirava a introdurre un sistema di revoca limitata esclusivamente ai casi di gravi irregolarità, subordinata al parere obbligatorio del ministero dell’Interno e del Mef stesso. Tuttavia, nonostante la responsabilità dimostrata dal MEF nel proporre questa salvaguardia, la modifica non venne approvata durante la fase di conversione del decreto nella legge 7 dicembre 2012 n. 213 (G.U. 286/2012). Questo mancato intervento legislativo ha riportato la discrezionalità politica nella gestione degli incarichi dirigenziali, perpetuando così una cultura fiduciaria che continua a erodere la neutralità amministrativa.

La deriva verso la maladministration

La deriva sempre più evidente verso la maladministration, con decisioni prese per assecondare interessi particolari anziché curare il bene comune. La storia vale per tutti gli apicali ma i settori più danneggiati numericamente dallo spoils system sono la ragioneria e i tributi comunali. Ora sono diventati ancora di più terreno fertile per demansionamenti e destituzioni arbitrarie essendo state lasciate intatte le discrezionalità di nomina politica.

Normativa anticorruzione e spoils system

La normativa anticorruzione (Legge 190/2012 e Dlgs 165/2001) poi ha introdotto principi come la rotazione obbligatoria del personale per prevenire dinamiche improprie. Tuttavia, tali strumenti, concepiti per combattere la corruzione, hanno paradossalmente alimentato ulteriormente lo spoils system, permettendo agli amministratori locali di assumere direttamente la responsabilità tecnica e gestionale dei dirigenti/funzionari apicali.

Sindaci dei Comuni con decreti di nomina a responsabile economico finanziario

Ma non sono le uniche norme per sostituzione politica: basti pensare alla facoltà concessa agli amministratori di piccoli Comuni componenti degli organi esecutivi - articolo 53, comma 23, della legge 388/2000 – di poter assumere la responsabilità degli uffici e dei servizi comunali, e il conseguente potere degli stessi di adottare atti di natura tecnica gestionale. Tali prassi sono state in qualche modo contenute dalla Corte dei conti:

la CdC della Lombardia, con delibera n. 219/2015, eccepisce un contrasto con l’ordinamento vigente, per i Comuni con meno di 5000 abitanti per cui ha deliberato che per gli adempimenti di ragioneria articoli 153 e 228 del Tuel occorre necessariamente anche il possesso dei requisiti tecnici per espletare l’attività funzionale richiesta.

La Cdc del Lazio, con delibera n. 5/2018/PAR, stabilito che occorre anche stabilire il giusto equilibrio tra il criterio della competenza professionale del nominato e, dall’altro, il criterio del contenimento della spesa vanificando così atti in totale distonia.

Lo spreco di risorse pubbliche - demansionamento

Oltre a compromettere la professionalità dei dirigenti apicali, il sistema produce uno spreco di risorse pubbliche, ricollocando personale altamente qualificato in ruoli marginali. Inoltre, si crea un clima poco sereno, di precarietà e sfiducia tra l’organo elettivo e l’apparato burocratico, dove chi non si conforma viene emarginato o penalizzato. Ironia della sorte, il prevalere della figura dello yesman, la sua formazione professionale e qualità produttiva, statisticamente lascia spesso gli enti locali con “castelli d’aria” costruiti su un fragile consenso, incapaci di affrontare efficacemente le sfide amministrative, e forse non a caso con bilanci in condizioni di dissesto strutturale.

Le sollecitazioni di Anutel

Riflettori accesi da oltre 10 anni da parte del Mef e ministero Interni sino a oggi senza alcun risultato concreto come lamenta l’Associazione Anutel nel suo costante dialogo formativo giornaliero con gli addetti ai lavori degli enti locali. L’esigenza? Assoluto urgente bisogno di maggiore e provata professionalità, competenza, esperienza. Occorre ristabilire, nel rispetto degli stakeholder e dei cittadini, una gestione degli enti locali, da parte di dirigenti apicali che conoscano le leggi, le sappiano rispettare e applicare a tutela dell’interesse generale dell’ente e dello Stato. I Governi cittadini agiscano nel pedissequo rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità e buon andamento nella scelta dei responsabili apicali secondo le regole vigenti dell’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche Dlgs 165/2001, articolo 19 annullando, se del caso in forma coattiva, quelle regolamentazioni interne tuttora esistenti in aperto contrasto e violazione di Legge e nel dispregio dei requisiti di accesso alle funzioni dirigenziali negli enti locali.

(*) Direttore ff Consorzio EE.LL.

(**) Esperto di gestioni degli Enti Locali

Formazione ANUTEL

CORSI IN PRESENZA

VIDEOCORSI IN MATERIA TRIBUTARIA/RISCOSSIONE

VIDEOCORSI IN MATERIA FINANZIARIA

VIDEOCORSI ALTRE MATERIE (APPALTI, PERSONALE, PRIVACY, TRASPARENZA)

CORSO PER GLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE (OIV)

CORSO PER GLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE (OIV)

