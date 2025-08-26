Le ultime pronunce in materia di ricorsi elettorali
Riesame schede - Art. 17 L.R. n. 9/2013 – Parità – Voti contestati e provvisoriamente non assegnati
In tema di elezioni regionali disciplinate dalla L.R. 2 aprile 2013, n. 9, l’art. 17, comma 1, lett. b), attribuisce all’Ufficio centrale circoscrizionale il potere di riesaminare, ai fini della proclamazione, le schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati, indipendentemente dal loro inserimento nelle tabelle di scrutinio, tenendo conto delle annotazioni verbali e dei reclami...