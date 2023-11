Le ultime pronunce in tema di Valutazione di Impatto Ambientale di Mauro Calabrese









Ambiente - Procedimento autorizzatorio - Valutazione di Impatto Ambientale (Via) - Alternative ragionevoli - Opzione Zero - Piano Nazionale per l’Energia e il Clima - Motivazione - Sindacato giurisdizionale

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 22 e 25 Dlgs n. 152 del 2006 in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, lo studio di impatto ambientale, predisposto dal soggetto proponente, deve includere una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa la cd «alternativa zero» o «opzione zero», con indicazione delle ragioni principali alla base dell’opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali.

Laddove tutte le opzioni siano state adeguatamente considerare, sia nello studio di impatto ambientale, sia negli atti adottati dalle competenti autorità nelle varie fasi dell’iter procedimentale, come nel caso delle conseguenze del cd «phase out del carbone» per un progetto di sostituzione dell’unità a carbone esistente con nuova unità a gas per una centrale termoelettrica, anche alla luce degli obiettivi di decarbonizzazione del Piano Nazionale per l’Energia e il Clima (Pniec), il sindacato del giudice amministrativo in materia di Valutazione di Impatto Ambientale è necessariamente limitato alla manifesta illogicità ed incongruità, al travisamento dei fatti o a macroscopici difetti di istruttoria, come nei casi in cui l’istruttoria sia mancata o sia stata svolta in modo inadeguato o quando l’atto sia privo di idonea motivazione.

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III, sentenza 9 novembre 2023, n. 16714

Ambiente - Valutazione di Impatto Ambientale (Via) - Opere e progetti - Fase esecutiva - Commissione Tecnica Verifica dell’impatto ambientale (CtVia) - «Screening» - Incidenza negativa

All’esito della verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, cd «screening», da parte della Commissione Tecnica di Verifica del Ministero dell’Ambiente per la realizzazione di una fase esecutiva di un progetto già autorizzato, il passaggio alla fase successiva della procedura, ovvero la Via vera e propria, è obbligatorio soltanto laddove venga effettivamente ravvisata una significatività del progetto, seppure ottimizzato, in termini di incidenza negativa sull’ambiente, potendo il Ministero legittimamente escludere la necessità di un’ulteriore Via sulla realizzazione sul singolo progetto esecutivo nel caso in cui dallo «screening» non emerga una possibile incidenza negativa dell’opera sull’ambiente superiore a quella già vagliata nel procedimento di Via concluso positivamente con il rilascio dell’autorizzazione con Decreto ministeriale

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III, sentenza 7 novembre 2023, n. 16467

Ambiente - Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) -Fonti di Energia Rinnovabili (FER) - Istanza - Pubblicazione - Consultazione del pubblico - Partecipazione consapevole- Valutazione di Incidenza (VINCA) - Rete Natura 2000 - Impatto cumulativo

In materia di presentazione dell’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativa alla realizzazione di un parco eolico, ai fini dell’assolvimento degli oneri pubblicitari previsti dall’articolo 24 del Dlgs n. 152 del 2006, non è sufficiente la pubblicazione sull’apposito sito web «VIA-VAS» dell’Amministrazione competente dei dati relativi all’avvio della procedura riguardo al proponente, al progetto, al comune interessato, occorrendo, di contro, non solo una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, ma anche la pubblicazione della documentazione presentata, ivi comprese le eventuali successive osservazioni e controdeduzioni nonché le modifiche eventualmente apportate al progetto, laddove la pubblicità prevista della norma è finalizzata a garantire, per il tramite di una informazione adeguata anche sotto il profilo contenutistico, una partecipazione consapevole dei soggetti interessati al procedimento amministrativo.

Qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso, deve essere sempre sottoposto alla Valutazione di Incidenza (VINCA) e dalla necessaria sussistenza della Valutazione di Incidenza nell’area in cui il proponente intende realizzare il parco eolico discende anche la necessità della valutazione dell’effetto cumulativo dell’impianto con gli altri già esistenti nella stessa zona, laddove l’articolo 5 del Dlgs n. 152 del 2006 nel descrivere l’oggetto della Valutazione di Impatto Ambientale, prevede espressamente che l’Autorità competente debba valutare se tale impianto ha un impatto singolo o cumulativo, in quanto la stessa ragione giustificativa della procedura impone di stabilire se quel determinato impianto, essendo connesso con altro, possa arrecare un pregiudizio complessivo all’ambiente.

Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 2 novembre 2023, n. 9440

Ambiente - Valutazione Impatto Ambientale (VIA) - Fonti di Energia Rinnovabile (FER) - Agrivoltaico - Piano Nazionale Integrato per l’Energia ed il Clima (PNIEC) e dal Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza (PNRR) - Compatibilità ambientale - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR)

Ai fini del corretto inquadramento della procedura autorizzatoria di un progetto agrivoltaico, quali impianti di ultima generazione che consentono l’installazione di impianti fotovoltaici senza consentire il consumo di suolo ecologicamente produttivo e senza precludere l’uso agricolo dei terreni, la Valutazione di Impatto Ambientale non può essere condotta alla stregua dei criteri previsti per gli impianti fotovoltaici, che, viste le differenze tecniche tra le due tipologie di impianti di produzione di energia rinnovabile, mal si conciliano con le caratteristiche proprie degli impianti agrivoltaici.

Il che non vuol dire che la realizzazione di impianti definiti come agrivoltaici debba ritenersi sempre e comunque consentita in deroga al regime vincolistico posto a presidio dei valori paesaggistici ed ambientali, ma che le Autorità competenti ad esprimere il giudizio di compatibilità debbano necessariamente tenere conto delle peculiarità tecnologiche ed impiantistiche finalizzate ad evitare, o comunque a ridurre fortemente, il consumo di suolo che limita l’utilizzo per fini agricoli e che rappresenta una delle principali finalità di tutela sottese alle prescrizioni limitative di tutela ambientale e paesaggistica, in maniera compatibile con gli obiettivi di promozione delle Fonti di Energia Rinnovabili perseguiti dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia ed il Clima (PNIEC) e dal Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza (PNRR).

Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 11 settembre 2023, n. 8263

Ambiente - Autorizzazioni - Procedimento - Valutazione di Impatto Ambientale (Via) - Conferenza di servizi - Partecipazione - Gestore del Servizio Idrico Integrato - Diniego - Ricorso - Cassazione - Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (Tsap) - Sindacato

Nelle materie di cui all’articolo 143 del Regio Decreto n. 1775 del 1933 e con specifico riferimento all’impugnazione del decreto che accerti o neghi la compatibilità ambientale dell’opera progettata, il ricorso per Cassazione è esperibile, oltre che per i vizi di incompetenza ed eccesso di potere, per ogni violazione di legge, sostanziale e processuale, ma non può essere utilizzato per conseguire una rinnovata valutazione dell’opera, sostituendo un diverso giudizio di impatto ambientale a quello espresso dalla Regione, né a prospettare soluzioni progettuali alternative a quella adottata dall’Amministrazione, invadendone la sfera di discrezionalità, atteso che detto tipo di giudizio eccede, prima ancora di quello di legittimità, i limiti del sindacato del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sull’atto amministrativo impugnato.

Seppure, alla luce della disciplina in tema di Valutazione di Impatto Ambientale (Via) del Dlgs n. 152 del 2006, si debba ritenere che il Gestore del servizio idrico sia, in quanto equiparabile alla Pubblica Amministrazione, soggetto interessato a partecipare alla Conferenza di servizi, l’avvenuta presentazione delle osservazioni prima dell’adozione del provvedimento decisorio produce in ogni caso gli effetti ai quali la convocazione è preordinata, perché nella sostanza il soggetto pretermesso ha partecipato al procedimento. Come noto, l’applicazione degli istituti partecipativi deve essere effettuata non in senso formalistico, ma avendo riguardo all’effettivo e oggettivo pregiudizio che la loro inosservanza abbia in ipotesi causato alle ragioni del soggetto privato nello specifico rapporto con la PA, cosicché il mancato o incompleto avviso di avvio del procedimento o preavviso di rigetto, al pari della non esplicita confutazione delle argomentazioni addotte dal privato in risposta al ricevuto avviso, non determina l’automatica illegittimità del provvedimento finale

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ordinanza 6 luglio 2023, n. 19227