Legittima la differenziazione delle tariffe pubblicitarie del canone unico patrimoniale di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







I comuni possono differenziare le tariffe della componente pubblicitaria del canone di concessione, autorizzazione e diffusione pubblicitaria (canone unico patrimoniale-CUP) in base alla tipologia degli impianti ed alla loro ubicazione. Questa è l’importante conclusione a cui è giunto il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8846 del 10 ottobre 2023, ribaltando le decisioni del giudice di primo grado.

La vicenda trae origine dal ricorso presentato da una società avverso il pagamento del canone unico patrimoniale, con il quale contestava la legittimità del prelievo sotto diversi aspetti.

In primo luogo, per il ricorrente, il comune avrebbe violato la disposizione dell’articolo 1, comma 817, della legge 160/2019, in base alla quale, con l’introduzione del nuovo canone unico patrimoniale, occorreva rispettare il principio dell’invarianza del gettito rispetto ai prelievi soppressi. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha invece correttamente ritenuto che il rispetto di tale limite deve essere verificato con riferimento all’intero cumulo dei canoni e/o dei tributi sostituiti dal CUP, facendo riferimento all’intero gettito rappresentato da tutte le esposizioni pubblicitarie effettuate nel comune. Il Tar Lazio aveva invece erroneamente ritenuto violato tale limite semplicemente confrontando quanto dovuto dalla società ricorrente per la diffusione pubblicitaria oggetto di contestazione, con l’importo che sarebbe stato pagato in precedenza con il medesimo tipo di impianto. La norma del comma 817 costituisce invero una clausola di salvaguardia per le entrate del comune, ben potendo l’ente modificare anche in aumento le singole tariffe (come precisa lo stesso comma 817), garantendo comunque l’invarianza finanziaria. Ciò per il necessario bilanciamento tra il principio della riserva di legge in materia di prestazioni imposte, che richiede la fissazione di un limite legislativo al prelievo, e l’autonomia finanziaria riconosciuta agli enti dagli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, da cui discende la facoltà degli enti di differenziare i prelievi.

La seconda doglianza della ricorrente riguardava la determinazione delle tariffe che, a detta della società, non avrebbero potuto essere differenziate in base alla tipologia ed all’ubicazione dell’impianto pubblicitario, in quanto il comma 825 dell’articolo 1 della legge 160/2019 stabilisce che il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.

Il Consiglio di Stato evidenzia invece che il riferimento della norma alla superficie del mezzo pubblicitario non vieta una differenziazione sulla base della tipologia dell’impianto o della zona di ubicazione. Ciò è confermato dal testo letterale del comma 825, in base al quale non incidono sulla determinazione del canone il tipo ed il numero dei messaggi, con la conseguenza che possono invece essere utilizzati i diversi parametri della tipologia dell’impianto e della zona di ubicazione nella determinazione della tariffa in base alla superficie. Come a dire che la tariffa è sempre parametrata alla superficie, ma che la stessa può essere differenziata tenendo conto dei suddetti parametri. Differenziazione che serve altresì per non rendere del tutto illogico il prelievo e soprattutto per garantire la coerenza con le esigenze del mercato, che apprezzano diversamente un impianto illuminato da uno che non lo è, come la diversa frequentazione turistica di una zona. In tale modo viene sconfessata la lettura data dal Tar Lazio al comma 825 della citata legge 160/2019 la quale avrebbe richiesto una tariffa unica per tutti gli impianti, commisurata alla superficie degli stessi. Sul punto si era espresso anche il Tar Brescia, con la sentenza n. 576/2023. Per i Giudici lombardi, seppure imprescindibilmente la base di calcolo del prelievo è la superficie dell’impianto, l’ente può (anzi è necessario secondo il TAR) stabilire una serie di parametri che tengano conto delle installazioni del territorio e che riflettano il maggiore o il minore valore di mercato di una determinata postazione. Parametri che rientrano nel calcolo matematico della tariffa (e non sono quindi parte della base di calcolo che resta la superficie) e che, come tali, sfuggono alla riserva di legge. Peraltro, è la stessa legge 160/2019 che invita gli enti locali a tutelare le località più fragili e meno adatte alla diffusione di messaggi pubblicitari e ad applicare tariffe più elevate alle postazioni di maggiore interesse economico.

La componente pubblicitaria del canone unico patrimoniale, introdotto dall’articolo 1, comma 816 della legge 160/2019, secondo il TAR Brescia, non ha natura tributaria. Pertanto, è possibile per il regolamento comunale differenziare il trattamento tariffario degli impianti pubblicitari, oltre che sulla base della superficie, anche tenendo conto della tipologia opaca o luminosa della pubblicità e del carattere ordinario o speciale delle località del territorio comunale.

La decisione del Consiglio di Stato si spera possa porre fine ad una questione che ha portato al sorgere di diversi contenziosi in tutta Italia, questione che è affrontata anche dallo schema di decreto legislativo attuativo della delega fiscale (legge 111/2023). Nello stesso, infatti, si specifica che gli enti determinano le tariffe del canone (sia la componente suolo che quella pubblicitaria) tenendo conto di diversi parametri, quali la popolazione residente, la rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e le caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché la ritraibilità economica e l’impatto ambientale delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie.

(*) Vice presidente Anutel

---------------------------------------------

LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL

CORSI IN PRESENZA



18/10/2023, Morciano di Romagna (Rn): Imu e nuova Imu - disciplina dell'abitazione principale nell'ambito dell'attività di controllo e di verifica (9,00-14,00)

18/10/2023: Arezzo: Novità normative in vista del bilancio 2024/2026 (9,00-14,00)

24/10/2023: Piacenza: Alcune agevolazioni nell'imu: esenzioni per enti ecclesiastici ed enti non commerciali, riduzioni per fabbricati di interesse storico o artistico (9,00-16,30)

24/10/2023, San Salvo (Ch): Le novità più recenti e aspetti di rilievo nell’Imu e nella Tari (9,00-16,00)

25/10/2023, Vercelli: Aspetti di rilievo e novità nella gestione Tari (9,00-14,00)

7/11/2023, Massa: Aspetti di rilievo e novità nella gestione Tari (9,00-14,00)

14/11/2023, Parma: Le aree edificabili nell'imu: l'approccio nel caso di adozione di un nuovo strumento urbanistico (9,00-17,00)

16/11/2023, Asti: L'impatto contabile del nuovo codice dei contratti - i riflessi contabili del Pnrr (9,00-14,00)

30/11/2023 Brescia: Autonomia differenziata, federalismo fiscale e giustizia tributaria (9,00-17,00)

15/12/2023 Biella: Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione (9,00-16,30)

VIDEOCORSI IN MATERIA TRIBUTARIA/RISCOSSIONE

18/10/2023: La nuova Imu per nuovi operatori – I modulo (15,30-17,30)

18/10/2023: Il processo tributario telematico; la pratica nella teoria (9,00-12,00)

19/10/2023: Imposta di soggiorno: dal controllo delle dichiarazioni e dei pagamenti alla compilazione degli avvisi di accertamento e loro notifica (15,30-17,30)

25/10/2023: Il punto sull'imposta di soggiorno (10,00-12,00)

25/10/2023: La nuova Imu per nuovi operatori - II modulo (15,30-17,30)



26/10/2023: Imu ed aree edificabili – diritti edificatori ed aree pertinenziali (10,00-12,00)

26/10/2023: Il nuovo assetto ordinamentale delle corti di giustizia tributaria il giudice monocratico (9,30-11,30)



26/10/2023: Il processo tributario del "futuro". principi e criteri direttivi della legge delega per la riforma fiscale (15,30-17,30)

24/11/2023: Il processo davanti alla corte di giustizia tributaria di I° grado (10,00-12,00)

2-7-6-14-16/11/2023: Corso di abilitazione per accertatore delle entrate locali legge 296/2006 art. 1 comma 179

18/12/2023: L'appello davanti alla corte di giustizia tributaria di II° grado (10,00-12,00)



VIDEOCORSI IN MATERIA FINANZIARIA

25/10/2023: Corso "avanzato" sulla gestione iva del patrimonio immobiliare da parte degli enti locali (9,00-11,00)

27/10/2023: La contabilizzazione delle opere pubbliche: dall'inserimento in bilancio di previsione all'evoluzione dei cronoprogrammi, tra Fpv, accertamenti impegni e reimputazioni (10,00-12,00)

30/10/2023: I compiti e le funzioni dell’economo comunale” come gestire gli acquisti? (15,30-17,00)

6/11/2023: Il disegno di legge di bilancio 2024, prime riflessioni sul bilancio degli enti locali (9,00-11,00)

21/11/2023: La banca dati delle pubbliche amministrazioni – bilanci armonizzati: i controlli, le sanzioni e le corrette modalità di correzione degli errori per l’acquisizione dei dati contabili (15,30-17,30)

29/11/2023: I controlli collaborativi della corte dei conti: tra preventivo, salvaguardia, consuntivo e consolidato (10,00-12,00)

29/11/2023: Gli aggiornamenti degli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011 normati dal dm 25 luglio 2023 (15,30-17,30)

VIDEOCORSI ALTRE MATERIE (APPALTI, PERSONALE, PRIVACY, TRASPARENZA)

23/10/2023: Corso di aggiornamento e approfondimento professionale in materia di priva

24/2023: Il nuovo codice degli appalti: modalità operative per gli enti locali al fine di deflazionare il contenzioso (10,00-12,00)

24/10/2023: Le concessioni demaniali marittime le selezioni pubbliche per gli affidamenti: presupposti e vincoli, iter e procedimento, adempimenti della Pa (10,00-12,00)

30/10/2023: Gli incarichi legali nelle Pa (15,30-17,30)

7/11/2023: Il diritto di accesso nel Dlgs 36/2023: la trasparenza, l'accesso e le comunicazioni (10,00-12,00)

29/11/2023: I controlli collaborativi della corte dei conti: tra preventivo, salvaguardia, consuntivo e consolidato (10,00-12,00)

CORSO PER GLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE (OIV)

PROGRAMMAZIONE, PERFORMANCE E RISK MANAGEMENT NEGLI ENTI LOCALI

Corso che consente l’acquisizione dei crediti formativi richiesti dalla legge ai componenti degli OIV.

Corso FAD 2023: Programmazione, Performance e Risk Management negli Enti Locali

- IL CORSO si terrà dal 6 al 24 NOVEMBRE 2023.

http://www.anutel.it/data/allegati/iniziative/corsofadNov2023.pdf