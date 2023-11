Lo straordinario va pagato anche se il consenso è sottinteso di Pietro Alessio Palumbo

Anche se la richiesta di autorizzazione è illegittima o persino contraria al contratto collettivo

Nel pubblico impiego contrattualizzato il diritto al compenso per il lavoro straordinario spetta al dipendente che abbia posto in essere, extra-orario, una prestazione rientrante nel normale rapporto di lavoro; e ciò vale anche se la richiesta di autorizzazione sia illegittima o persino contraria al contratto collettivo. Secondo la Corte di cassazione (sentenza n. 27878/2023) va pertanto soddisfatta la pretesa del dipendente di conseguire il corrispettivo per una prestazione fornita “di fatto” ossia con un assenso tacito della Pa datrice di lavoro.

La Corte evidenzia che indubbiamente ci sono situazioni in cui la nascita del diritto a percepire una retribuzione è condizionato non dalla sola prestazione dell’attività, bensì anche dall’adozione di specifiche autorizzazioni. Inoltre quando si tratta di attività che rientra nell’ambito del rapporto lavorativo, il dipendente non può avanzare pretese dove questa sia stata svolta nell’orario lavorativo ordinario. Ma al contrario, qualora detta attività dei dipendenti sia stata richiesta dal datore di lavoro oltre il debito orario di servizio, ed integri gli estremi del lavoro straordinario, il personale deve senz’altro essere pagato. E non è certo di ostacolo a questo esito la mancanza - come nella controversia affrontata dalla Suprema Corte - di una autorizzazione formale ovvero di uno o più atti separati che ne disciplinino nel dettaglio la richiesta di esecuzione ed il relativo compenso. Secondo la Corte di cassazione, in simili casi per autorizzazione può anche essere inteso il mero fatto che le prestazioni siano state svolte con il beneplacito, benché implicito, della Pa datrice di lavoro. In ogni caso, chiaramente, questa regola vale per le prestazioni la cui esecuzione, come nella vicenda, non sia nulla per illiceità dell’oggetto o della causa.

Nel pubblico impiego le remunerazioni delle prestazioni possono essere riconosciute solo se in linea con le previsioni e le allocazioni di spesa; per cui l’accordo che non le rispetti è invalido e le rende ripetibili. Tale disciplina, tuttavia, non concerne automaticamente tutte le ipotesi nelle quali la prestazione che rientri fra quelle tipicamente svolte dal dipendente nell’ambito del rapporto di lavoro già costituito, sia fatta eseguire dalla Pa datrice di lavoro pur in assenza dei requisiti di validità della stessa o in violazione di norme di legge o di contrattazione collettiva. In questa eventualità, trovano applicazione le disposizioni disciplinari sulla prestazione di fatto ed il conseguente diritto al pagamento del compenso.

Nella controversia era incontestato che fosse stata resa una prestazione rientrante nell’ambito del normale rapporto di lavoro e non risultava alcun divieto da parte della Pa datrice di lavoro. Quest’ultima infatti aveva ammesso di avere già pagato alcuni importi al dipendente per l’attività svolta; rendendo palese l’esistenza di un suo consenso, unico elemento necessario per far sorgere il diritto al pagamento del lavoro straordinario.