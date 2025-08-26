Lombardia, via alle aggregazioni tra società partecipate dai Comuni
Entro la fine dell’anno ci saranno tre operazioni rilevanti in Lombardia
Prove di aggregazioni tra le partecipate del Nord. Dopo anni di dibattiti su possibile alleanze e sperimentazioni di sinergie (quella più nota è Water alliance nel settore idrico in Lombardia), adesso si comincia a intravvedere una spinta più decisa verso fusioni e acquisizioni societarie tra società di enti locali. Si tratta di un processo auspicato per una serie di ragioni: quello finanziario, per una maggiore efficacia negli investimenti, economie di scala e patrimonializzazione; ma anche nelle...