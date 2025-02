Macerata, firmato il contratto per l’ospedale affidato a Mnr Progetti e Valle 3.0

In seguito al via libera dell’Anac e all’aggiudicazione definitiva dello scorso 3 dicembre per un importo totale di 9,5 milioni (con un ribasso del 39,5%) è stato appena stipulato il contratto per la progettazione del nuovo ospedale di Macerata, aggiudicato al raggruppamento temporaneo guidato da Mnr Progetti (Giuseppe Manara & Partners) con la società di architettura Valle 3.0 e quattro realtà dell’ingegneria: Termostudi, All Ingegneria, Studio di geologia applicata Geo/Tec e Integrated and Sustainable...

