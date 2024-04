Mandati, scadenze e nuove regole: la guida Anci per i 3.716 Comuni al voto

È partito il processo elettorale nei 3.716 Comuni italiani, dove si terranno le elezioni amministrative per eleggere 42.980 consiglieri comunali. L’Anci ha preparato un manuale dettagliato per guidare attraverso i vari adempimenti necessari. Con decreto 10 aprile 2024, il Ministro dell’Interno ha fissato le date per il turno ordinario annuale delle elezioni amministrative: l’8 e 9 giugno 2024 per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario, con la possibilità di un secondo turno di ballottaggio il...

