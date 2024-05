Mandato alla capogruppo, sufficiente la dichiarazione nel Dgue senza ulteriori formalismi

di Stefano Usai

La data certa di impegno a conferire mandato alla capogruppo si può desumere anche dalle dichiarazioni espresse nel Dgue, senza ulteriori formalismi. In questo senso il Tar Liguria, sez. I, sent. n. 342/2024.

La vicenda

Nel caso trattato in sentenza viene in questione la carenza, nei documenti di gara, dell’impegno, per la partecipazione alla gara di un Rti, a conferire mandato...