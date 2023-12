Manovra, per i Comuni tagli ridotti del 40%, fondi per sicurezza e difesa

Non saranno solo i quattro annunciati mercoledì gli emendamenti governativi alla legge di bilancio.

L’elenco dei correttivi proposti dai ministeri e in via di definizione ne conta 19, ma alla fine la lista potrebbe fermarsi fra 12 e 16. Fra i temi sul tavolo, oltre a quelli noti su pensioni, fondi per il comparto sicurezza e difesa, enti territoriali e investimenti ci sono la proroga al 31 ottobre della Cabina di regia sui Livelli essenziali delle prestazioni, che avrebbe dovuto terminare a fine anno...