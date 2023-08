Medici, slitta il contratto al via il fascicolo sanitario di Marzio Bartoloni

Niente da fare per il rinnovo del contratto per oltre 120mila medici e 15mila dirigenti sanitari che, visti i tempi tecnici per farlo entrare in vigore tra i controlli di Ragioneria generale e Corte dei conti, si farà sentire in busta paga solo dal prossimo anno. Ieri c’è stata una nuova fumata nera all’incontro all’Aran con i sindacati anche se sono stati registrati passi in avanti sulla trattativa che riguarda gli anni 2019-2021 sui temi dei servizi di guardia, l'indennità di esclusività nel part...