Metrò Milano, prorogata la maxi-gara da 433 milioni per prolungare la linea 1

Prima no, poi sì. Dopo aver pubblicato nel maggio scorso il maxi bando per prolungare la linea 1, Metropolitana Milanese è stata subissata di quesiti e richieste di proroga dei termini del bando, inizialmente fissato al 16 luglio. Inizialmente la stazione appaltante aveva opposto un deciso no alle richieste, pubblicando un comunicato che non lasciava speranze: «A riscontro delle richieste di proroga del termine della presentazione delle offerte pervenute in ordine alla presente gara - recita il comunicato...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi