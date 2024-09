Nei conti investimenti e mancate riscossioni

Nei preventivi 2025/2027 arriva il «Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie».

La voce ha impatto sulle entrate, sui riepiloghi per titoli e sugli equilibri generali del bilancio. Nel prospetto degli equilibri generali è incluso anche il Fondo pluriennale vincolato per le spese del piano 2.04 «altri trasferimenti in conto capitale», una modifica derivante dall’articolo 5 del sedicesimo correttivo dell’armonizzazione.

È un errore comune considerare l’Fpv solo come uno strumento...