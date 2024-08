Nel nuovo correttivo dell’armonizzazione anche gli incentivi tecnici

Nello schema di decreto per il 17° aggiornamento dei principi contabili, discusso il 17 luglio e in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, la Commissione Arconet, nell’adeguamento del principio contabile allegato 4/2 al Dlgs 118/2011 alle previsioni del nuovo codice degli appalti Dlgs 36/2023, conferma sostanzialmente la doppia contabilizzazione degli incentivi per funzioni tecniche. Le modifiche confermano che gli impegni di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche ...

