Nessun vincolo di destinazione per i risparmi da rinegoziazioni di anticipazioni di cassa degli enti locali

Si estende alle risorse derivanti dal Fondo liquidità degli enti locali la deroga, già prevista in favore di Regioni e Province dall’articolo 18 del Dl 113/2024, in materia di utilizzo dei risparmi conseguiti con le rinegoziazioni delle anticipazioni di liquidità. Con un emendamento approvato in sede di conversione viene infatti integrata la norma di carattere interpretativo con la quale sono estese al fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti...

