Nidi, con il Pnrr attuato al Sud posti solo al 27% dei bambini

Se anche il Pnrr fosse attuato fino all’ultimo centesimo, il Sud rimarrebbe sensibilmente lontano dall’obiettivo europeo fissato a Barcellona nel lontanissimo 2002 e recepito in Italia come Livello essenziale delle prestazioni di offrire almeno un posto a ogni tre bambini. Al termine del Piano, la copertura media si fermerebbe nel Mezzogiorno al 26,8%, non andrebbe oltre il 19,6% in Sicilia, arrancherebbe al 21,8% in Campania per salire al 29,6% in Puglia. Il tasso sarebbe particolarmente basso nelle...

