Niente soccorso istruttorio per omessa dichiarazione sulla quota minima di occupazione a giovani e donne

L’omessa dichiarazione di assicurare, in caso di aggiudicazione, una quota percentuale di occupazione giovanile e femminile, non è sanabile mediante soccorso istruttorio, in quanto l’assunzione dell’obbligo in esame costituisce requisito necessario dell’offerta, da rendersi al momento della presentazione della stessa, con connessa valenza automaticamente espulsiva dell’operatore economico. In tal senso il Consiglio di Stato, sez.ione III, con la sentenza n. 6091/2025.

La vicenda trae origine dall’...