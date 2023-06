Nuovo Codice appalti, pubblicate le regole tecniche per e-procurement di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce

Il 1° giugno l'Agenzia per l'Italia digitale ha reso noto il testo alla base dell'«ecosistema digitale» per l'approvvigionamento della Pa previsto dal nuovo codice per i contratti pubblici (articolo 22)









Pubblicate le regole tecniche per le piattaforme di approvvigionamento digitale. Con determinazione n.137 del 1° giugno 2023, Agid, d'intesa con Anac e Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento per la Trasformazione digitale, ha così definito i requisiti tecnici e le modalità di certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, in base all'articolo 26 del Codice appalti (Dlgs 36 del 2023). Il provvedimento definisce i requisiti tecnici delle piattaforme, la loro conformità...