Nuovo codice, ribasso sul costo del personale sempre possibile ma con chiare giustificazioni di Stefano Usai

Una sentenza del Consiglio di Stato permette di fare luce sulla disciplina relativa alle offerte connesse alle spese del personale tra vecchio e nuovo regime









La stazione appaltante non può impedire un ribasso sul costo (teorico medio) del personale che ha definito per stabilire la base d'asta. Fermo restando che l'operatore economico è tenuto a giustificare il diverso costo proposto. In questo senso la recente sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 5665/2023 in cui si afferma, inoltre, che questa possibilità risulta prevista anche nel nuovo Codice dei contratti all'articolo 41, comma 14.

La vicenda

La sentenza conferma la possibilità, anche nell'...