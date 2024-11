Nuovo contratto dirigenti e segretari: gli enti rideterminano il fondo 2024, al revisore compete controllo e certificazione

Per effetto della sottoscrizione del nuovo contratto per il triennio 2019-21 dirigenti e segretari comparto Funzioni Locali, avvenuta il 16 luglio scorso, molti enti locali che, avendo già costituito il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato alla data della sottoscrizione del contratto, si accingono ora alla sua integrazione in applicazione delle novità introdotte dal nuovo Ccnl. All’organo di revisione compete il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri ai sensi dell’articolo 40-bis, comma 1 del Dlgs 165/2001.

L’articolo 39 del nuovo contratto si occupa specificatamente degli incrementi del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti, confermando di per sé, l’impianto contenuto nell’articolo 57 del contratto del 17 dicembre 2020 in base al quale, a partire dall’anno 2021, concorrono alla quantificazione del fondo:

a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili -negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all’articolo 40-bis, comma 1 del Dlgs 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell’anno di sottoscrizione del Ccnl (2020), comprese quelle di cui all’articolo 56 (a decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato per l’Area II-dirigenti, sono incrementate di una percentuale pari all’1,53% da calcolarsi sul monte salari anno 2015, relativo ai dirigenti) e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno;

b) risorse previste da disposizioni di legge, comprese quelle di cui all’articolo 43 della legge 449/1997 (contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell’utenza per i servizi pubblici non essenziali);

c) retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall’anno 2021, compresa la quota di tredicesima mensilità; l’importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall’anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d’anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;

d) le somme connesse all’applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell’articolo 60 del contratto 2016-18;

e) risorse autonomamente stanziate dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia, oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili.

Alla retribuzione di risultato è destinato non meno del 15% delle risorse del fondo. Eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che, in un determinato anno, non sia stato possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementano, per il medesimo anno, le risorse destinate a retribuzione di risultato. Qualora l’integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell’anno successivo.

Con la sottoscrizione del nuovo contratto il Fondo viene stabilmente incrementato dei seguenti importi percentuali da calcolarsi sul monte salari anno 2018 relativo ai dirigenti:

- 0,46% a decorrere dal 1°.1.2020;

- rideterminata nel 2,01% a decorrere dal 1°.1.2021.

Tali incrementi concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione e, per la parte residuale, sono destinati alla retribuzione di risultato. Si tratta di incrementi che, in quanto previsti contrattualmente, si collocano al di fuori del limite ex articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017.

Viene inoltre previsto che le amministrazioni possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato in misura pari allo 0,22% del monte salari 2018 relativo ai dirigenti. Anche tale specifica voce di alimentazione si colloca, come previsto dall’articolo 1, comma 604, della legge 234/2021, al di fuori del limite ex articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017.

---------------------------------------------------------

Assemblea Regionale Ancrel Campania. Rinnovati gli Organi Sociali

Confermata Presidente la dottoressa Paola Giordano.

Il giorno 4 novembre 2024 l’Assemblea degli Iscritti Ancrel - Club dei Revisori Campania, convocata presso la Sala Grande del Polo dello Shipping in Napoli per deliberare il rinnovo degli Organi Sociali per il prossimo Triennio, all’unanimità dei voti ha eletto Presidente la dottoressa Paola Giordano che ha raccolto l’en plein dei voti e posto metaforicamente il suo sigillo sul quarto mandato consecutivo. Nel corso dei “lavori” assembleari, la Giordano, partecipando ai presenti la sua puntuale e minuziosa proposta programmatica, ha catturato con piglio e fare determinato l’attenzione e l’interesse degli astanti che le hanno tributato meritati e convinti applausi di condivisione e consenso. Dalle sue parole è emersa nella sua interezza tutta la sua indole inclusiva e partecipativa, invero la stessa che ha caratterizzato per oltre un lustro le pregevoli attività poste in essere dalla sua presidenza e, soprattutto, che l’ha resa la “presidente” che tutti vorrebbero.

Analogamente, l’Assemblea ha eletto:

Consiglieri: dott. Roberto Trivellini (vicepresidente); dott. Angelo Antonio Gorrasi (tesoriere); dott. Alfonso Mario Massaro (consigliere); dott. Giuseppe De Paolis (segretario);

Collegio dei revisori: dott. Resciniti Vito (presidente); dott.ssa Anna Contiero (componente); dott. Francesco Castiello (componente);

Comitato Scientifico: prof. Carmine Cossiga (presidente); prof. Giorgio Madonna (componente); dott. Giovanni Aragona (componente); prof. Pietro Biagio Panno (componente); dott. Umberto Riccio (componente); dott. Ciro Sannino (componente); dott. Ortensio Fabozzi (componente); dott. Attilio di Paolo (componente); dott. Renato Penza (componente); dott. Michele Conte (componente); dott. Scarfato Salvatore (componente); dott. Paolo Longoni (componente);

Comitato Tecnico: dott. Giovanni Granata (presidente); dott. Pasquale Rubano; dott. Renato Penza (componente); dott. Vincenzo Liberti (componente); dott. Claudio Pignataro (componente); dott. Nicola Marotta (componente); dott. Ferdinando Esposito (componente).

***********

Il 3 ottobre a Palestrina è stata costituita la sezione territoriale Ancrel nel Lazio, con sede a Roma in Via Garigliano n. 65

L’assemblea ha nominato Patrizio Battisti come Presidente, la carica di Vicepresidente è stata assegnata a Silvana Corsi e quella di Segretario/Tesoriere a Nicolò Pulejo.

Il Consiglio direttivo è composto da; Gianluca Aiaci, Mauro Baldini, Walter Bravetti, Fabrizio Brugnoli, Maurizio Cari, Fabio Carolini, Eugenio Colacicco, Adolfo De Angelis, Roberto Di Gessa, Fernando Fabrizi, Maria Veronica Gallinaro, Gianluca Modeo, Francesco Romano Pappalardo, Antonio Ruggieri, Giuseppe Sorbera, Enzo Tuccinardi.

Il Consiglio direttivo è composto da professionisti in rappresentanza delle province laziali i cui membri hanno assunto l’impegno allargare la compagine associativa al fine di poter procedere alla convocazione dell’assemblea per il rinnovo delle cariche associative per il quadriennio 2025/2029.

Il Consiglio direttivo ha stabilito di aprire l’iscrizione fissando la scadenza al 31 gennaio 2025.

Tutti gli iscritti a tale data ed in regola con la quota di iscrizione potranno partecipare all’assemblea per l’elezione delle cariche per il quadriennio 2025/2029. Tale assemblea dovrà tenersi a Roma entro il 28 febbraio 2025.

Per la richiesta delle modalità di adesione o per avere maggiori informazioni è possibile rivolgersi al seguente indirizzo: lazio@ancrel.it

***********

PROSSIMI EVENTI

Ancrel Sezione Messina in collaborazione con ODCEC MESSINA organizza i seguenti eventi

06/12/2024 REVISIONE ENTI LOCALI in modalità mista, relatrice Dott.ssa Grazia ZEPPA. Scarica QUI la brochure completa

20/12/2024 REVISIONE ENTI LOCALI in modalità mista, relatore Dott. Marco CASTELLANI. Scarica QUI la brochure completa