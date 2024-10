Nuovo correttivo di Arconet: dagli schemi di bilancio e rendiconto al codice dei contratti

È stato finalmente pubblicato il decreto correttivo “Arconet” (Dm 10 ottobre 2024) senza nessuna modifica rispetto a quanto già anticipato nella seduta del 17 giugno scorso.

Per quanto riguarda gli schemi di bilancio le prime novità riguarderanno lo schema degli equilibri di bilancio dal rendiconto 2025.

La Commissione ha di fatto allineato lo schema degli enti locali a quello delle Regioni prevedendo anche per le partite finanziarie l’esplicitazione del saldo (lettere “VF1”, “VF2” e “VF3”) in modo da rendere evidente, anche da un punto di vista algebrico, che l’eventuale saldo positivo debba essere destinato a finanziare investimenti mentre quello negativo debba essere coperto nell’ambito dell’equilibrio di parte corrente.

Da quest’ultimo scompare il sub-totale “G” che precedeva l’indicazione delle “Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge e dai principi contabili, che hanno effetto sull’equilibrio ex articolo 162, comma 6, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” tra le quali è anche indicato alla lettera “H” l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti. Nella nuova versione la lettera “H” viene spostata come prima voce del modello.

Dal 2026 nel bilancio e nel rendiconto farà il suo debutto nella Missione 12 il nuovo programma 11 “Interventi per asili nido” le cui spese sono attualmente allocate nel programma 1 della stessa missione. Tale modifica si è resa necessaria stante la necessità di migliorare il monitoraggio del raggiungimento degli obbietti di servizio per gli asili nido che oggi avviene tramite i questionari Sose. Tali modifiche entreranno in vigore a partire dal bilancio di previsione 2026/2028 e rendiconto 2026.

Le novità più importanti sono relative all’adeguamento dei principi 4/1 e 4/2 al Dlgs 36/2023.

In primis, viene confermata la FAQ 53 di Arconet con riferimento alla necessità, ai fini dell’attivazione del FPV per tutto il quadro economico dell’opera per i lavori sopra soglia (punto 5.4.9 del principio 4.2), di aver formalmente attivato le procedure di affidamento del PFTE.

Pertanto, senza un intervento normativo, per i lavori sottosoglia non è possibile derogare al principio dell’obbligazione giuridicamente perfezionata per l’attivazione del FPV.

Particolare attenzione è stata posta ai contratti di partenariato pubblico privato per i quali il programma triennale dei lavori pubblici deve dare atto dell’adozione del programma triennale delle esigenze pubbliche.

La modifica del paragrafo 13.1 del principio 4/1 prevede che in sede di rendiconto gli enti che hanno stipulato tali contratti debbano dare evidenza in un apposito allegato delle seguenti informazioni:

• codice unico di progetto (CUP);

• codice identificativo di gara (CIG);

• valore complessivo del contratto;

• durata;

• importo del contributo pubblico e dell’importo dell’investimento a carico del privato (articolo 175, comma 7, ultimo capoverso del Dlgs n. 36 del 2023).

Il novellato principio 4/2 prevede inoltre che nel caso in cui tali contratti, che sono anche oggetto di monitoraggio nel questionario della Corte dei conti, presentino le caratteristiche previste dagli articoli 174 e 175 del Dlgs 36/2023, gli impegni riguardanti i canoni e i contributi destinati agli operatori privati previsti dai relativi contratti o convenzioni sono imputati agli esercizi di esigibilità della spesa al titolo I della spesa in modo coerente al piano dei conti. In caso contrario l’acquisizione dell’opera oggetto del contratto e ogni eventuale debito ad esso connesso del locatario o cedente devono essere registrati nelle scritture contabili per l’intero valore applicando, in particolare, i paragrafi dal 3.17 al 3.20, il 3.21 e il 3.25; pertanto l’operazione è rilevata come indebitamento.

Altri temi rilevanti oggetto di aggiornamento sono:

o Allegato 4/2

 gli impegni di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche;

 le spese per la progettazione riguardante i lavori realizzati attraverso affidamenti esterni;

 le spese per la progettazione effettuata prima dell’inserimento nel bilancio dello stanziamento riguardante l’opera cui la progettazione si riferisce;

 eliminazione dei paragrafi 5.3.12 e 5.3.13 relativi alla registrazione delle spese per la progettazione minima non più richiesta.

o Allegato 4/1

 invarianza dei tempi e delle modalità di approvazione del programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi (articolo 5, comma 5, dell’Allegato I.5 al d.lgs. n. 36 del 2023);

 conformità al programma triennale dei lavori pubblici e ai suoi aggiornamenti annuali predisposti secondo le disposizioni normative vigenti, della realizzazione dei lavori pubblici.

