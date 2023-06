Oice, a maggio recupera il mercato ma i primi 5 mesi sono in negativo: - 3,6% per i valori di E.l. & E.

Lupoi: «La Pa non chiede supporti di project management che sarebbero fondamentali per rispettare i tempi e costi del Pnrr»









Il totale dei bandi di servizi di ingegneria e architettura a maggio, su aprile, cresce del 15,6% e il valore del 16,2%. Se si guarda però ai primi mesi del 2023, il confronto con l'analogo periodo del 2022 delinea una domanda di servizi tecnici in leggero calo: -8,6% in numero e -3,6% in valore sul 2022, sono stati pubblicati infatti solo 1.760 bandi per un valore di 1.383,2 milioni di euro.

