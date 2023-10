Ok finale al decreto Asset: il focus sulle misure per appalti e infrastrutture di Mauro Salerno

L’Aula della Camera ha approvato, in via definitiva, con 155 sì e 108 no (due gli astenuti) il decreto legge Asset , nel testo identico a quello approvato dal Senato. Il decreto legge n.104/2023 («Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici») conta 41 articoli e tra le misure figurano quelle per contrastare il caro-voli e il prelievo «una tantum» sugli extra-profitti delle banche.

Insieme a queste misure, finite al centro della polemica politica, nel provvedimento compaiono anche una serie di novità con impatto diretto sul settore delle costruzioni. Tra queste meritano una segnalazione le ulteriori semplificazioni per le procedure di approvazione degli investimenti ferroviari finanziati dal Pnrr e i fondi destinati a compensare i maggiori costi sostenuti dai general contractor ferroviari per l’impennata dei prezzi di materie prime e energia. Nel provvedimento anche un nuovo mini-fondo da 50 milioni per le messa in sicurezza delle strade comunali e l’indicazione del sindaco di Genova Marco Bucci come nuovo commissario del maxi-cantiere per la diga foranea del porto del capoluogo ligure.

In questo articolo abbiamo sintetitzzato le principali novità per l’edilizia. Qui invece riportiamo il testo del decreto approvato dalla Camera senza modifiche rispetto al provvedimento ricevuto dal Senato.