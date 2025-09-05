Sicurezza in cantiere, la caduta dall’alto è la causa principale degli incidenti mortali

Muratore, di età tra 55 e 64 anni, con contratto a tempo determinato o indeterminato, che sta eseguendo un lavoro in altezza (edificio, scala, punteggio) e che compie un’azione estemporanea. Statisticamente è questo l’identikit della vittima più frequente di infortuni mortali in edilizia. Emerge da un corposo e approfondito studio appena pubblicato dall’Inail: il «Rapporto Inail-Regioni sulle cause degli infortuni mortali e gravi”, a cura del Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro...

