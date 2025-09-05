Ad Astm maxi commessa per la metro di New York

Non solo autostrade ma, come già preannunciato in occasione della semestrale, quando è stato ribadito l’interesse a crescere in Nord America nell’ambito delle grandi opere e delle partnership pubblico-private, Astm è pronta a consolidare la propria posizione nell’ambito delle maxi infrastrutture. E ieri ha compiuto un passo rilevante in questa direzione e nel percorso di internazionalizzazione. La società, che fa riferimento al gruppo Gavio, si è infatti aggiudicata, attraverso la controllata Halmar...

