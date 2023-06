Pa, nuove assunzioni e alla Difesa nasce la direzione armamenti di Gianni Trovati

Più dipendenti e staff dalla Cultura al Turismo e al garante della Privacy









Per il ministero della Cultura ci sono 100 nuovi posti fra le «elevate qualificazioni», i funzionari di livello più alto creati dall’ultimo contratto nazionale del pubblico impiego, ma anche 10 posti in più negli uffici di staff e altrettanti per i consiglieri fra cui si cercano i vice capi degli uffici.

Gli uffici di staff si gonfiano anche al ministero del Turismo, con 20 posti in più, mentre per la Giustizia si preparano 70 scrivanie da dirigente. Ricca anche la dote di nuovi ingressi all’Autorità...