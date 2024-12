Partecipate, divieto di pantouflage per il dipendente quadro della società acqua-gas Non può essere assunto da una ditta privata che con quella società abbia rapporti contrattuali, se tale dipendente ha posto in essere poteri autoritativi o negoziali nei confronti di tale azienda, se non prima che sia trascorso il periodo di raffreddamento di un triennio