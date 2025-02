Partecipate, il trasferimento finanziario alla società in concordato liquidatorio contrasta con il divieto di soccorso

Il trasferimento finanziario a favore della società partecipata in concordato liquidatorio contrasta con il divieto imposto dall’articolo 14 del Testo Unico in materia di soccorso finanziario. La doverosa puntualizzazione giunge dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, con la deliberazione n. 19/2025. La Corte ha esaminato la richiesta di parere avanzata dal sindaco di un Comune in provincia dell’Aquila in merito alla possibilità di concedere un intervento finanziario ...