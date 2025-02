Comuni, 25 miliardi di tasse e multe arretrate

Vale 25 miliardi la quota comunale nel magazzino della riscossione; circa 6, cioè poco meno di un quarto, sono considerati incassabili.

Sono cifre modeste se messe in rapporto ai 1.275 miliardi di arretrati complessivi ancora nei cassetti della nostra amministrazione finanziaria, oltre 21mila euro per ogni italiano in un conto che comprende anche i neonati come mostrato su Nt+ Enti locali & edilizia di ieri. Ma le somme diventano significative se viste con gli occhi dei sindaci, soprattutto di quei...